"Барселона" намерена подписать Ляпорта из "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" интересуется защитником сборной Испании и "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом.

По информации источника, стороны на данный момент обсуждают возможность трансфера.

В сделку по переходу 27-летнего игрока могут включить защитника "блауграны" Серджи Роберто, который интересен "горожанам".

В прошедшем сезоне АПЛ Ляпорт провел 16 матчей.

Напомним, что Ляпорт дебютировал за сборную Испании 4 июня в товарищеском матче с Португалией. Игрок был натурализован в возрасте 27 лет.

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