"Барселона" намерена подписать Виллиана до закрытия зимнего трансферного окна

Теги барселоначелсивиллиантрансферы

"Барселона" намерена подписать Виллиана до закрытия зимнего трансферного окна

"Барселона" готовит предложение по трансферу вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Sky Sports, каталонцы попробуют подписать 31-летнего бразильца до закрытия зимнего трансферного окна.

Отмечается, что "Барселона" готова предложить за Виллиана 23,5 миллиона евро.

Соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона. В этом сезоне Виллиан провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Эвертон" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по своему игроку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов