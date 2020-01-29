"Барселона" намерена подписать Виллиана до закрытия зимнего трансферного окна

"Барселона" готовит предложение по трансферу вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Sky Sports, каталонцы попробуют подписать 31-летнего бразильца до закрытия зимнего трансферного окна.

Отмечается, что "Барселона" готова предложить за Виллиана 23,5 миллиона евро.

Соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона. В этом сезоне Виллиан провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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