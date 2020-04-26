"Барселона" намерена подписать защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" намерена подписать защитника "Манчестер Юнайтед"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Tribal Football, скауты каталонского клуба уже давно следят за игрой 21-летнего португальца и отправляли о нем только положительные отчеты. Интерес к игроку также проявляют ПСЖ и "Тоттенхэм".

Отмечается, что Далот стал получать меньше игрового времени, так как в основу чаще ставят Аарона Уан-Биссаку.

Ориентировочная стоимость Далота составляет 18 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 игр и забил один гол.

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