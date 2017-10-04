"Барселона" намерена попытаться купить Коутиньо в январе

Каталонская "Барселона" не утратила интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют в январе сделать предложение по трансферу 25-летнего бразильца в размере 80 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов.

Впрочем, "Ливерпуль" уже дал понять, что зимой не отпустит Коутиньо и готов вступить в переговоры только летом 2018 года.

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