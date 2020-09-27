"Барселона" намерена поскорее оформить трансфер Депая

В "Барселоне" сообщили, что клуб работает над трансфером форварда "Лиона" Мемфиса Депая. Клуб хочет как можно быстрее оформить переход игрока в стан каталонцев. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, после того, как Луис Суарес перешел в "Атлетико", путь для новичка оказался открыт.

Отметим, "Барселона" планировала купить форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, но итальянцы не захотели снижать цену на игрока.

В прошлом сезоне 26-летний Депай провел 22 матча и забил 15 голов.

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