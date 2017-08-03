"Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" за Коутиньо одного из трех своих хавбеков

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"Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" за Коутиньо одного из трех своих хавбековКаталонская "Барселона" намерена предложить английскому "Ливерпулю" за полузащитника Филиппе Коутиньо одного из трех своих хавбеков.

Так, по сведениям испанской прессы, включить в сделку по бразильцу "сине-гранатовые" будут готовы Арду Турана, Дениса Суареса и Рафинью Алькантару. Такой ход позволил бы "Барсе" несколько снизить трансферную стоимость Коутиньо, который был оценен "красными" в 120 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" делает выбор между Дембеле и Дибалой. | soccernews.ru

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