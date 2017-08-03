"Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" за Коутиньо одного из трех своих хавбеков

Каталонская "Барселона" намерена предложить английскому "Ливерпулю" за полузащитника Филиппе Коутиньо одного из трех своих хавбеков.

Так, по сведениям испанской прессы, включить в сделку по бразильцу "сине-гранатовые" будут готовы Арду Турана, Дениса Суареса и Рафинью Алькантару. Такой ход позволил бы "Барсе" несколько снизить трансферную стоимость Коутиньо, который был оценен "красными" в 120 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" делает выбор между Дембеле и Дибалой. | soccernews.ru