"Барселона" намерена предложить Месси 10-летний контракт

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"Барселона" намерена предложить Месси 10-летний контракт

"Барселона" рассчитывает заключить новый контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena SER.

Согласно данным радиостанции, речь идёт о десятилетнем соглашении.

Руководство "блауграны" хочет связать аргентинца с клубом в том числе после завершения карьеры.

Месси является воспитанником "Барсы", сыграл 692 матча и забил 604 гола.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

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