"Барселона" намерена превзойти отметку в 1 миллиард евро доходов в этом сезоне

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"Барселона" намерена превзойти отметку в 1 миллиард евро доходов в этом сезоне

"Барселона" опубликовала бюджет на сезон-2019/20, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб ожидает получить 1 миллиард 47 миллионов евро доходов. Если все сложится успешно, то "Барселона" станет первым спортивным клубом в истории, который за сезон заработает более одного миллиарда евро.

Ожидается, что чистая прибыль "Барселоны" составит 11 миллионов евро. Стоит отметить, что каталонский клуб уже шесть лет подряд заканчивает сезон с положительной разницей доходов и расходов.

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