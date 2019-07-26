"Барселона" намерена продать центрального хавбека

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"Барселона" намерена продать центрального хавбека

"Барселона" собирается расстаться с одним из своих центральных полузащитников, сообщает Marca.

По сведениям издания, после переезда на "Камп Ноу" Френки де Йонга каталонский клуб имеем слишком много игроков на этой позиции.

Скорее всего, "сине-гранатовые" продадут Артуро Видаля или Ивана Ракитича.

Во-первых, оба футболиста уже достаточно возрастные, а во-вторых, на их трансферах можно хорошо заработать, что важно для "Барсы" в виду намерения вернуть нападающего ПСЖ Неймара.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Лучше Видаля продать,хоть он и обойдётся максимум в лямов 30,но Ракитич хорошо сыгран с партнёрами,но можно обоих продать и поставить бразильца Артура.

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