"Барселона" намерена продать центрального хавбека

"Барселона" собирается расстаться с одним из своих центральных полузащитников, сообщает Marca.

По сведениям издания, после переезда на "Камп Ноу" Френки де Йонга каталонский клуб имеем слишком много игроков на этой позиции.

Скорее всего, "сине-гранатовые" продадут Артуро Видаля или Ивана Ракитича.

Во-первых, оба футболиста уже достаточно возрастные, а во-вторых, на их трансферах можно хорошо заработать, что важно для "Барсы" в виду намерения вернуть нападающего ПСЖ Неймара.

Не пропустите: "Барселона" объявила о возвращении в клуб Патрика Клюйверта. | http://soccernews.ru