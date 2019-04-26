"Барселона" намерена продать Турана

"Барселона" хочет избавиться от турецкого полузащитника Арды Турана, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб заинтересован в скорейшей продаже 32-летнего футболиста. Однако пока неизвестно, есть ли претенденты на скандального вингера.

Сейчас Туран на правах аренды выступает за "Истанбул", в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и сделал 3 ассиста.

"Барселона" летом 2015 года заплатила за игрока 34 миллиона евро. Контракт между сторонами истекает в 2020 году.

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