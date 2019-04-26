"Барселона" намерена продать Турана
"Барселона" хочет избавиться от турецкого полузащитника Арды Турана, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, каталонский клуб заинтересован в скорейшей продаже 32-летнего футболиста. Однако пока неизвестно, есть ли претенденты на скандального вингера.
Сейчас Туран на правах аренды выступает за "Истанбул", в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и сделал 3 ассиста.
"Барселона" летом 2015 года заплатила за игрока 34 миллиона евро. Контракт между сторонами истекает в 2020 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28