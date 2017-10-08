"Барселона" намерена продлить контракт с еще одним своим хавбеком

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"Барселона" намерена продлить контракт с еще одним своим хавбекомКаталонская "Барселона" намерена продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" желают сохранить в своей команде 25-летнего хавбека, которым интереуются несколько европейских грандов. Поэтому клуб уже вышел на контакт с представителями футболиста, чтобы обсудить условия нового контракта.

Напомним, "Барселона" интересуется вингером "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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