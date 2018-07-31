"Барселона" намерена продлить контракт с ключевым защитником
"Барселона" рассчитывает до конца календарного года продлить контракт с защитником Жорди Альбой.
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб планирует начать переговоры с 29-летним футболистом после закрытия трансферного окна.
Отметим, что действующее соглашение Альбы с "Барселоной" истекает в 2020 году.
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
|38
|73
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|38
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|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
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|Хетафе
|38
|55
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|Эйбар
|38
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|11
|Реал Сосьедад
|38
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|12
|Сельта Виго
|38
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|13
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|Алавес
|38
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|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Леганес
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
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