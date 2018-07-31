"Барселона" намерена продлить контракт с ключевым защитником

"Барселона" рассчитывает до конца календарного года продлить контракт с защитником Жорди Альбой.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб планирует начать переговоры с 29-летним футболистом после закрытия трансферного окна.

Отметим, что действующее соглашение Альбы с "Барселоной" истекает в 2020 году.

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