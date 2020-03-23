"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
"Барселона" собирается продлить контракт с французским защитником Клеманом Лангле, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб готов предложить футболисту новое соглашение по требованию главного тренера Кике Сетьена. Нынешний контракт игрока действует до лета 2023 года.
В этом сезоне 24-летний Лангле провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Француз перешел в каталонский клуб летом 2018 года из "Севильи" за 35,9 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" летом попытается купить защитника "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
-
"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
-
1
Дзюба попал в расистский скандал
-
Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает
-
Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом
-
"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
-
"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
-
УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
Роналду научил детей пользоваться антисептиком
-
Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома
-
Американский миллиардер может купить клуб Руни
-
"Гол или не гол?" Магнуссон поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
-
Бэйл использовал клюшку для гольфа в челлендже с туалетной бумагой
-
Почеттино рассказал, почему Сон Хын Мин мог покинуть "Тоттенхэм"
-
1
Александер-Арнольд назвал Клоппа невероятным человеком
-
Экс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице бывшей супруги
-
Дзюба: "Со Слуцким мы большие друзья, я его обожаю"
-
Нобоа ярко высказался о Кокорине
-
Тедеско провел семинар для всех тренеров команд "Спартака"
-
Комбаров считает, что пригодился бы нынешнему "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14