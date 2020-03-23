"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле

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"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле

"Барселона" собирается продлить контракт с французским защитником Клеманом Лангле, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб готов предложить футболисту новое соглашение по требованию главного тренера Кике Сетьена. Нынешний контракт игрока действует до лета 2023 года.

В этом сезоне 24-летний Лангле провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Француз перешел в каталонский клуб летом 2018 года из "Севильи" за 35,9 миллионов евро.

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