"Барселона" намерена продлить контракт с Муниром

Теги барселонаалавесмунир эль-хаддади

"Барселона" намерена продлить контракт с МуниромКаталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим форвардом Муниром Эль-Хаддади, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Алавесе".

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" хотели бы избежать потери 22-летнего нападающего, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2019-го года, без получения за него денежной компенсации. Поэтому каталонский гранд рассчитывает подписать с игроком новое соглашение, чтобы в последующем выгодно его продать.

В нынешнем сезоне Мунир забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за "Алавес".

Напомним, Вальверде может подать в отставку с поста главного тренера "Барселоны". | soccernews.ru

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