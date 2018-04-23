"Барселона" намерена продлить контракт с Муниром

Каталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим форвардом Муниром Эль-Хаддади, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Алавесе".

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" хотели бы избежать потери 22-летнего нападающего, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2019-го года, без получения за него денежной компенсации. Поэтому каталонский гранд рассчитывает подписать с игроком новое соглашение, чтобы в последующем выгодно его продать.

В нынешнем сезоне Мунир забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за "Алавес".

Напомним, Вальверде может подать в отставку с поста главного тренера "Барселоны". | soccernews.ru