"Барселона" намерена продлить контракт с Умтити

Каталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "сине-гранатовых" уже уведомило 24-летнего бека о том, что будет готово следующим летом обсудить с ним условия нового соглашения.

Текущий контракт Умтити с "Барселоной" действует до окончания сезона 2020/2021. Сумма отступных за игрока по нему равняется 60-ти миллионам евро.

Напомним, сегодня в полуфинале кубка Испании "Барселона" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru