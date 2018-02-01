"Барселона" намерена продлить контракт с Умтити

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"Барселона" намерена продлить контракт с УмтитиКаталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "сине-гранатовых" уже уведомило 24-летнего бека о том, что будет готово следующим летом обсудить с ним условия нового соглашения.

Текущий контракт Умтити с "Барселоной" действует до окончания сезона 2020/2021. Сумма отступных за игрока по нему равняется 60-ти миллионам евро.

Напомним, сегодня в полуфинале кубка Испании "Барселона" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru

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