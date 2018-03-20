"Барселона" намерена продлить контракт с Вермаленом

Каталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим защитником Томасом Вермаленом, информирует sport.es.

По сведениям источника, в течение ближайших нескольких недель "сине-гранатовые" планируют сесть за стол переговоров с 32-летним беком. Ожидается, что действующий контракт будет продлен еще на один год. Таким образом, срок его действия будет рассчитан до лета 2020-го года.

В нынешнем сезоне Вермален сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Барселону".

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