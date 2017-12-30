"Барселона" намерена продлить контракты с двумя игроками

Каталонская "Барселона" намерена продлить контракты с двумя своими игроками, информирует sport.es.

По сведениям издания, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" планируют начать обсуждение условий пролонгации сотрудничества с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхи Роберто. В клубе надеются, что новые соглашения с футболистами будут подписаны уже к середине января.

Напомним, Озил поставил два условия "Барселоне". | soccernews.ru