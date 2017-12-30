"Барселона" намерена продлить контракты с двумя игроками
Каталонская "Барселона" намерена продлить контракты с двумя своими игроками, информирует sport.es.
По сведениям издания, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" планируют начать обсуждение условий пролонгации сотрудничества с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхи Роберто. В клубе надеются, что новые соглашения с футболистами будут подписаны уже к середине января.
Напомним, Озил поставил два условия "Барселоне". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"
-
Лучшие голы декабря
-
Ибрагимович выбыл из строя на месяц
-
Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию
-
Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"
-
Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Моуринью прокомментировал травму Лукаку
-
Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона
-
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
-
"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
-
Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
-
Себальос поссорился с Зиданом
-
"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)
-
Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года
-
Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ
-
Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд
-
Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
-
Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11