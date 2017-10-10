"Барселона" намерена продолжать выступления в Ла Лиге

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"Барселона" намерена продолжать выступления в Ла Лиге"Барселона", несмотря на события, связанные с возможным выходом Каталонии из состава Испании, намерена продолжать выступления в Ла Лиге.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил источник в клубе. В частности, было сказано, что текущий сезон "сине-гранатовые" точно доиграют в тех турнирах, где они стартовали. На будущее же в "Барсе" также не вынашивают планов, чтобы сменить чемпионат.

В то же время источником было подчеркнуто, что Ла Лига также вряд ли решиться на исключение каталонского гранда, так как в таком случае доходы турнира от телевизионных прав упадут на 30-40%.

Напомним, ушел в отставку исполнительный директор "Барселоны". | soccernews.ru

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