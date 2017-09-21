"Барселона" намерена расстаться со своим форвардом

Теги барселонапако алькасерэрнесто вальверде

"Барселона" намерена расстаться со своим форвардомКаталонская "Барселона" намерена расстаться со своим форвардом Пако Алькасером, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 24-летний нападающий не входит в планы главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Ввиду этого "сине-гранатовые" рассматривают возможность продажи футболиста уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Алькасер провел на поле всего 122 минуты.

Напомним, "Барселона" намерена подписать Горетцку в следующем сезоне. | soccernews.ru

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