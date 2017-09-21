Каталонская "Барселона" намерена расстаться со своим форвардом Пако Алькасером, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 24-летний нападающий не входит в планы главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Ввиду этого "сине-гранатовые" рассматривают возможность продажи футболиста уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Алькасер провел на поле всего 122 минуты.

Напомним, "Барселона" намерена подписать Горетцку в следующем сезоне. | soccernews.ru