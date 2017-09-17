"Барселона" намерена растаться со своим вингером

Каталонская "Барселона" намерена расстаться со своим вингером Ардой Тураном, информирует sport.es.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют продать 30-летнего футболиста, который не входит в планы главного тренера команды Эрнесто Вальверде, уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Туран на поле в составе "Барселоны" не появлялся.

Напомним, выход на поле Дениса Суареса в игре против "Хетафе" обошелся "Барселоне" в 800 тысяч евро. | soccernews.ru