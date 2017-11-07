"Барселона" намерена снизить цену на Де Лигта

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"Барселона" намерена снизить цену на Де ЛигтаКаталонская "Барселона" намерена снизить цену на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, информирует El mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не желают платить за 18-летнего бека 40 миллионов евро, которые хочет выручить за своего игрока нидерландский гранд. В "Барсе" надеются, что им удастся сторговаться с "Аяксом" на цене 25 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" нацелилась на защитника "Коринтианса". | soccernews.ru

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