"Барселона" намерена снизить цену на Де Лигта

Каталонская "Барселона" намерена снизить цену на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта, информирует El mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не желают платить за 18-летнего бека 40 миллионов евро, которые хочет выручить за своего игрока нидерландский гранд. В "Барсе" надеются, что им удастся сторговаться с "Аяксом" на цене 25 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" нацелилась на защитника "Коринтианса". | soccernews.ru