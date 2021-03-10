"Барселона" намерена сохранить Дембеле
"Барселона" хочет продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По сведениям источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает сохранение француза одной из своих приоритетных задач. Контракт форварда истекает летом 2022 года, поэтому через год он может уйти бесплатно. Интерес к Дембеле проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14