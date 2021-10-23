"Барселона" намерена сократить зарплаты двух футболистов

Теги барселонасамюэль умтитифилиппе коутиньо

"Барселона" намерена сократить зарплаты двух футболистов

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с двумя игроками об уменьшении размера зарплаты, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, клуб хочет сократить оклады центрального защитника Самюэля Умтити и хавбека Филиппе Коутиньо.

Также боссы "сине-гранатовых" собираются урезать жалование Усмана Дембеле, однако в этой ситуации есть риски - футболист может отказаться продлевать контракт, истекающий в июне 2022 года, и уйти бесплатно.

В текущем сезоне Умтити не сыграл ни одного матча, а Коутиньо забил 1 гол в 8 встречах.

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