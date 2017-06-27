"Барселона" намерена совершить другой громкий трансфер, если клубу не удастся подписать Верратти

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"Барселона" намерена совершить другой громкий трансфер, если клубу не удастся подписать ВерраттиКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели в лице полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в случае, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить 24-летнего хавбека парижан, клуб предпримет попытки заполучить одного из ведущих игроков лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли. Однако вполне очевидно, что переговоры по трансферу 21-летнего полузащитника "шпор" также не будут легкими для "Барсы".

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" поборется с "Арсеналом" за португальского вундеркинда. | soccernews.ru

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