"Барселона" намерена совершить другой громкий трансфер, если клубу не удастся подписать Верратти

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели в лице полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в случае, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить 24-летнего хавбека парижан, клуб предпримет попытки заполучить одного из ведущих игроков лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли. Однако вполне очевидно, что переговоры по трансферу 21-летнего полузащитника "шпор" также не будут легкими для "Барсы".

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" поборется с "Арсеналом" за португальского вундеркинда. | soccernews.ru