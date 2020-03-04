"Барселона" намерена удержать тер Штегена

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"Барселона" намерена удержать тер Штегена

"Барселона" предложит новый контракт немецкому вратарю команду Марку-Андре тер Штегену, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб готовит предложение голкиперу с улучшенными финансовыми условиями. 

Нынешний контракт немца действует до лета 2022 года и сумма отступных в нем составляет 180 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах и пропустил 34 мяча.

Не пропустите: "Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето. | http://soccernews.ru
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