"Барселона" намерена вернуть воспитанника из "Манчестер Сити"

"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника Эрика Гарсию из "Манчестер Сити". Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб уже связывался с "горожанами" по поводу возможного трансфера футболиста этим летом.

19-летний защитник перешел из "Барсы" в "Сити" в 2017 году за 1,7 миллиона евро. Его трансферная стоимость - 6,3 миллиона евро. В 16 матчах АПЛ футболист отметился 1 ассистом.

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