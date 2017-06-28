"Барселона" намерена включить в сделку по Верратти одного из своих ведущих игроков

Теги барселонапсживан ракитичмарко верраттиунаи эмери

"Барселона" намерена включить в сделку по Верратти одного из своих ведущих игроковКаталонская "Барселона" намерена включить в сделку по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти одного из своих ведущих игроков.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" ради приобретения итальянского хавбека парижан будут готовы отправить в обратном направлении Ивана Ракитича. В "Барсе" надеются, что главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, знающий хорвата по совместной работе в "Севилье", будет вновь не против поработать с ним.

Напомним, ПСЖ нашел замену для Верратти в "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии
Вася

Чего???? Ракитич уровнем выше чем этот вератти...

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