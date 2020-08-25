"Барселона" намерена заблокировать уход Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу созвал срочное заседание совета директоров клуба из-за желания нападающего Лионеля Месси покинуть команду, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, Бартомеу собирается юридическим путем заблокировать возможность одностороннего разрыва контракта со стороны аргентинца. Дело в том, что опция расторжения истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси разочарован поражением команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8), а также недоволен работой руководства каталонского клуба.

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