"Барселона" намерена заменить Силлессена его соотечественником

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"Барселона" намерена заменить Силлессена его соотечественникомКаталонская "Барселона" намерена заменить своего голкипера Яспера Силлессена, который уже изъявил желание сменить клубную прописку, его соотечественником из ПСВ Йеруном Зутом.

Так, по сведениям испанской прессы, если этим летом голландец таки покинет "Камп Ноу", они будут готовы предпринять попытки подписать 27-летнего вратаря "красно-белых". 

В завершившемся сезоне Зут пропустил 39 мячей в 38 матчах за ПСВ.

Напомним, "Барселона" нашла замену Иньесте. | soccernews.ru

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