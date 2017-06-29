"Барселона" намерена заработать на приобретении Деулофеу

Каталонская "Барселона" намерена заработать на приобретении вингера английского "Эвертона" Жерара Деулофеу.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" уже в ближайшее время намерены воспользоваться правом выкупа контракта своего воспитанника у "ирисок" за 12 млн евро. Однако, учитывая нежелание 23-летнего футболиста возвращаться в родной клуб ввиду высокой конкуренции и интерес к игроку итальянской "Ромы", "Барса" планирует продать Деулофеу "волкам" за 20 млн евро.

Напомним, "Барселона" оказывает давление на Турана. | soccernews.ru