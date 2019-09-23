"Барселона" намерена завершить реконструкцию "Камп Ноу" к 2024 году
"Барселона" планирует закончить реконструкцию домашнего стадиона "Камп Ноу" к 2024 году, передает Marca.
Работы начнутся летом 2020 года. На данный момент утверждается план разработки стадиона.
Отметим, что после реконструкции вместимость "Камп Ноу" будет увеличена до 105 тысяч человек. На данный момент его вместимость составляет 99 354 зрителя. Кроме того, изменится территория вокруг стадиона.
"Камп Ноу" был построен в 1957 году и реконструировался в последний раз в 2008 году. Также планируется изменить территорию вокруг стадиона.
"Барселона" занимает 8 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 7 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
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|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
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|Атлетико Мадрид
|2
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|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
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|8
|Реал Мадрид
|2
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|9
|Сельта Виго
|3
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|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
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|Мальорка
|2
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|Бетис
|3
|3
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|Хетафе
|3
|2
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|Вильярреал
|2
|1
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|Гранада
|2
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|17
|Эйбар
|2
|1
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|Валенсия
|2
|1
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|Эспаньол
|2
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|20
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|3
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