"Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара в ближайшие дни

Каталонская "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара, который перебрался во французский ПСЖ, в течение ближайших нескольких дней.

Как информирует L'Equipe, "сине-гранатовые" уже практически согласовали условия личного долгосрочного контракта с вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле. Теперь каталонский гранд намерен в ускоренном режиме договориться о трансфере 20-летнего француза с его клубом, который желает получить за своего игрока свыше 100 миллионов евро.

Напомним, спортдир "Барселоны" отправится в Дортмунд на переговоры по Дембеле. | soccernews.ru