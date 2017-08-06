"Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара в ближайшие дни

Теги барселонанеймарусман дембелеборуссия дортмунд

"Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара в ближайшие дниКаталонская "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара, который перебрался во французский ПСЖ, в течение ближайших нескольких дней.

Как информирует L'Equipe, "сине-гранатовые" уже практически согласовали условия личного долгосрочного контракта с вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле. Теперь каталонский гранд намерен в ускоренном режиме договориться о трансфере 20-летнего француза с его клубом, который желает получить за своего игрока свыше 100 миллионов евро.

Напомним, спортдир "Барселоны" отправится в Дортмунд на переговоры по Дембеле. | soccernews.ru

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