"Барселона" намерена зимой избавиться от четырёх игроков
Руководство "Барселоны" готовит чистку состава, в ходе которой клуб может расстаться с пятью футболистами.
Правление "сине-гранатовых" твёрдо намерено текущей зимой избавиться от вратаря Нето, защитника Самюэля Умтити, хавбека Филиппе Коутиньо и форварда Люка де Йонга.
Будущее ещё одного игрока на "Камп Ноу" пока находится под вопросом. Это Сержиньо Дест - его планируют продать только в случае поступления выгодного предложения.
Уход нескольких футболистов позволит "Барсе" соответствовать правилам финансового фейр-плей, а также разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать новичков.
Не пропустите: Руководству "Барселоны" разрешили взять заем для реконструкции "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14