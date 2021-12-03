"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками
Фото инстаграм Феррана Торреса
Стали известны окончательные планы "Барселоны" на зимнее трансферное окно.
По информации Sport.es, клуб намерен в январе усилить атаку двумя игроками, один из которых - вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес.
Помимо форварда "горожан", в список целей "сине-гранатовых" входят Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Карим Адейеми ("Зальцбург"), Тимо Вернер и Хаким Зиеш (оба - "Челси").
Напомним, что "Барсе", чтобы подписывать новичков, сначала нужно расстаться с кем-то из действующих футболистов.
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|20
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