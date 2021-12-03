"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками

Фото инстаграм Феррана Торреса

Стали известны окончательные планы "Барселоны" на зимнее трансферное окно.

По информации Sport.es, клуб намерен в январе усилить атаку двумя игроками, один из которых - вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес.

Помимо форварда "горожан", в список целей "сине-гранатовых" входят Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Карим Адейеми ("Зальцбург"), Тимо Вернер и Хаким Зиеш (оба - "Челси").

Напомним, что "Барсе", чтобы подписывать новичков, сначала нужно расстаться с кем-то из действующих футболистов.

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