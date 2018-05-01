"Барселона" нанесла фамилии Деулофеу, Маскерано и Турана на чемпионские футболки

"Барселона" напечатала исправленную партию футболок, посвященных 25-му чемпионскому титулу.

На них добавлены ранее отсутствовавшие фамилии Жерара Деулофеу, Хавьера Маскерано и Арды Турана.

Таким образом полный список игроков-чемпионов выглядит так: тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Туран, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Рафинья, Силлессен, Коутиньо, Маскерано, Паулиньо, Деулофеу, Алькасер, Альба, Динь, Роберто, Гомеш, Видаль, Умтити, Мина, Вермален, Ортола.

Не пропустите: "Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки. | http://soccernews.ru