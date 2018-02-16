"Барселона" наняла для Дембеле личного повара

Руководство "Барселоны" приняло решение нанять личного повара для вингера Усмана Дембеле, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, боссы "сине-гранатовых" пошли на такой шаг, узнав, что 20-летний француз иногда питается фастфудом, что негативно отражается на его физической форме.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" заплатила за Дембеле 105 миллионов евро, однако футболист пока не оправдывает ожидания, сыграв 8 матчей, в которых он сумел сделать только 2 ассиста.

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