"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб

"Барселона" отправила письмо на имя аргентинского нападающего Лионеля Месси, который принял решение покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, в клубе выразили надежду, что футболист останется в "Барселоны" до конца карьеры.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. При этом президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу собирается юридическим путем заблокировать возможность одностороннего разрыва контракта со стороны аргентинца. Дело в том, что опция расторжения истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона.

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