"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб
"Барселона" отправила письмо на имя аргентинского нападающего Лионеля Месси, который принял решение покинуть клуб, сообщает Marca.
По сведениям издания, в клубе выразили надежду, что футболист останется в "Барселоны" до конца карьеры.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. При этом президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу собирается юридическим путем заблокировать возможность одностороннего разрыва контракта со стороны аргентинца. Дело в том, что опция расторжения истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона.
Не пропустите: Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)
-
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
Лента новостей
-
Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"
-
Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"
-
3
"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб
-
ПАОК и "Црвена Звезда" одержала победы в квалификации Лиги Чемпионов
-
5
Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси
-
"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука
-
3
Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси
-
Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Лидс" договорился о переходе форварда, которым интересовались "Реал" и "Барселона"
-
2
Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом
-
Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
-
3
Уткин назвал новый клуб Месси
-
Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ
-
3
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
-
Иван Ракитич вернется в "Севилью"
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Барселона" намерена заблокировать уход Месси
-
Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14