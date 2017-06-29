"Барселона" нашла альтернативу Бельерину в АПЛ

Каталонская "Барселона" заинтересовалась защитником английского "Саутгемптона" Седриком Соарешем.

По информации испанской прессы, "сине-гранатовые" рассматривают 25-летнего бека "святых" в качестве альтернативного варианта для игрока лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, которого в клубе видели идеальной заменой для покинувшего команду годом ранее Дани Алвеса. Учитывая, что "канониры" категорически отказываются вести переговоры по своему игроку, вполне возможно, что "Барса" полностью переключит свое внимание на португальца.

В завершившемся сезоне Соареш сделал 3 результативные передачи в 34 матчах за "Саутгемптон".

Напомним, "Барселона" оказывает давление на Турана. | soccernews.ru