"Барселона" нашла альтернативу Холанду

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

"Барселона" ищет альтернативу форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По сведениям журналиста Жерара Ромеро, если каталонцы не смогут подписать норвежца, то следующей их целью станет Душан Влахович из "Фиорентины".

Ранее сообщалось, что летом 2022 года Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Однако на футболиста претендует ряд европейских топ-клубов.

В этом сезоне на счету Влаховича 6 голов и один ассист в 8 играх.

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