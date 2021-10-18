"Барселона" нашла альтернативу Холанду в Ла Лиге

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"Барселона" нашла альтернативу Холанду в Ла Лиге

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Реал Сосьедада" и сборной Швеции Александру Исаку, сообщает журналист Сике Родригес.

По сведениям источника, швед является альтернативной целью каталонского клуба на тот случай, если не удастся приобрести норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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