"Барселона" нашла альтернативу Холанду в Ла Лиге

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Реал Сосьедада" и сборной Швеции Александру Исаку, сообщает журналист Сике Родригес.

По сведениям источника, швед является альтернативной целью каталонского клуба на тот случай, если не удастся приобрести норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Барселона" не отпустила Агуэро в ПСЖ. | http://soccernews.ru