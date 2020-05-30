"Барселона" нашла альтернативу Пьяничу
"Барселона" может переключить свое внимание на полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы видят в нем альтернативу хавбеку "Ювентуса" Миралему Пьяничу. Напомним, что туринцы требовали обменять игрока на Артура Рамоса, Френки де Йонга или Ансу Фати, однако "Барса" не желает расставаться ни с кем из этих футболистов.
Контракт Руиса с "Наполи" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 48 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Руис провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Читайте также: "Барселона" предложила клубу АПЛ арендовать Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 мая
-
Журналист Егоров рассказал, кто первый поднял вопрос о допуске зрителей на матчи РПЛ
-
"Бавария" теряет Эрнандеса
-
Владелец "Ромы" отклонил предложение о продаже клуба
-
Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ
-
Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы
-
Два итальянских топ-клуба поборются за Бельерина
-
"Барселона" нашла альтернативу Пьяничу
-
Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат
-
Флик выдал лучший показатель среди тренеров "Баварии" за последние 55 лет
-
"Барселона" готовится возобновить переговоры с тер Штегеном о продлении соглашения
-
Жена Морозюка рассказала о расставании с футболистом
-
"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге
-
1
Роналду поделился видео красивого гола с тренировки
-
2
"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги
-
Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
-
1
Анюков попросил прощения за празднование гола в ворота "Крыльев Советов"
-
Тьяго Алькантара может продлить контракт с "Баварией"
-
Смолов сменил имидж
-
"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14