"Барселона" нашла альтернативу Пьяничу

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"Барселона" нашла альтернативу Пьяничу

"Барселона" может переключить свое внимание на полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы видят в нем альтернативу хавбеку "Ювентуса" Миралему Пьяничу. Напомним, что туринцы требовали обменять игрока на Артура Рамоса, Френки де Йонга или Ансу Фати, однако "Барса" не желает расставаться ни с кем из этих футболистов.

Контракт Руиса с "Наполи" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 48 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Руис провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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