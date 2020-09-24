"Барселона" нашла альтернативу защитнику "Манчестер Сити"

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"Барселона" нашла альтернативу защитнику "Манчестер Сити"

"Барселона" намерена подписать центрального защитника в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, каталонцы намерены заполучить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию. Однако если трансфер сорвется, то "Барса" рассматривает вариант с арендой Унаи Нуньеса из "Атлетика".

Отмечается, что ранее "Атлетик" отклонил все предложения по Нуньесу, так как считает его одним из лидеров команды.

Контракт Гарсии с "Сити" истекает летом 2021 года. "Барса" готова заплатить за него около 20 миллионов евро.

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