"Барселона" нашла напарника для Де Йонга

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"Барселона" нашла напарника для Де Йонга

Хавбек "АЗ Алкмаар" Кэлвин Стенгс попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Don Balon, в каталонском клубе уверены, что 21-летний голландец станет идеальным напарником для Френки Де Йонга в центре поля.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Стенгс выступает за АЗ с 2015 года. За это время он провел 57 игр, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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