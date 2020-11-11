"Барселона" нашла подменщика Альбе в "Валенсии"

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"Барселона" нашла подменщика Альбе в "Валенсии"

"Барселона" занимается поиском подменщика для левого защитника Жорди Альбы.

По сведениям Todofichajes, каталонцы намерены продать Хуниора Фирпо, а на вырученные средства приобрести защитника "Валенсии" Хосе Гайя.

Соглашение Гайя с клубом рассчитано до 2023 года. Ожидается, что "Валенсия" потребует за своего игрока 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гайя одна голевая передача в 9 играх.

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