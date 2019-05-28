"Барселона" нашла подмену Альбе

"Барселона" продолжает поиски левого защитника для подмены Жорди Альбы.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы нацелились на Жерома Руссийона из "Вольфсбурга", чья трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Действующий контракт 26-летнего француза с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Руссийон провел 31 игру, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

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