"Барселона" нашла подмену Жорди Альбе

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"Барселона" нашла подмену Жорди Альбе

Фото: твиттер Галана\Автор неизвестен

"Барселона" определилась с игроком, которого нужно подписать для ротации на позиции левого защитника, где Жорди Альба в данный момент является безальтернативным вариантом.

Как сообщает журналист Хави Мигель, тренерский штаб каталонцев сходится во мнении, что лучшим кандидатом на позицию левого защитника будет Хави Галан из "Сельты".

По информации источника, клуб считает Галана идеальным кандидатом для конкуренции с Альбой, учитывая, что Жорди в марте этого года исполнилось 33 года, поэтому в ближайшие несколько лет ему потребуется конкурент, чтобы избежать дальнейшего износа.

Отмечается, что главным препятствием для "Барселоны" является то, что у Галана контракт с "Сельтой" до 2026 года. Не исключается возможность обмена игроков. У клубов хорошие отношения.

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