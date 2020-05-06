Барселона нашла себе "нового Хави"! Сейчас он играет с Роналду, но не против отдавать голевые на Месси

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в "Барселоне". "Сине-гранатовые" ведут переговоры с руководством "старой синьоры" по трансферу 30-летнего лидера сборной Боснии и Герцеговины. Частью сделки может стать Артур Мело – каталонцы не прочь пожертвовать 24-летним бразильцем, хотя тот постоянно заявляет о намерении остаться на "Камп Ноу". Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри готов обменять Пьянича на Артура, поскольку считает качества бразильца лучше для своего видения игры. Сам Миралем вроде бы не против перебраться в ряды "Барселоны", ведь для боснийца это может быть едва ли не последним шансом стать игроком "сине-гранатовых" и поиграть рядом с Лионелем Месси. Именно сейчас для испанского клуба наступил идеальный момент для трансфера, так как полузащитник "Ювентуса" при Маурицио Сарри потерял статус неприкосновенного. "Последний поезд Пьянича" – именно с таким заголовком ведущее испанское издание AS подало новость об интересе каталонцев к центрхаву "Юве". Журналисты издания считают Пьянича почти идеальным игроком для "Барселоны", который должен без особых проблем вписаться в командную структуру "Кулес". В этом году боснийцу исполнится уже 31, но он еще способен выдать несколько сезонов на топ-уровне.



Солидарна с коллегами и Marca, журналисты которой считают Пьянича исполнителем высочайшего качества. Издание отмечает, что тренерский штаб "Барселоны" в восторге от качеств Пьянича, который отлично играет обеими ногами и длительное время выступает на высоком уровне. В случае перехода в ряды Барсы босниец сформировал бы треугольник в центре поля вместе с Серхио Бускетсом и Фрэнки де Йонгом. Артуро Видаль и Иван Ракитич, скорее всего, покинут клуб, а Артур, который сейчас настроен остаться, получит максимум статус игрока ротации. По мнению Marca, Миралем способен выполнять больший диапазон действий, чем любой действующий полузащитник команды Кике Сетьена.



Еще в "Роме" хавбек сборной Боснии выделялся своим видением поля и диспетчерскими способностями. Уже в дебютном сезоне в Италии Пьянич забил 3 гола и отдал 9 ассистов, а со временем стал настоящим лидером "джалоросси", после чего пошел на повышение – летом 2016-го "Ювентус" выложил за него 32 млн евро. С тех пор именно босниец является одним из ведущих игроков "бьянконери", при этом практически не получает травм – в частности, и это его качество привлекло внимание "Барселоны". За 9 лет в Италии Миралем никогда не задерживался в лазарете дольше, чем на месяц, а в "Ювентусе" вообще пропускал максимум 2 поединка подряд. Еще одна добродетель Пьянича – умение великолепно выполнять стандарты, в частности, штрафные удары. Сейчас в "Барселоне" это право принадлежит Лео Месси, но вскоре аргентинцу исполнится уже 33 – здоровье не безгранично, а лидер "блаугранас" периодически попадает в лазарет.



Интересно, что как раз в 2016-м Пьянич был очень близок к переходу в "Барсу". Луис Энрике, который работал с боснийцем в "Роме", хотел подписать своего бывшего подопечного в ряды "сине-гранатовых". Впрочем, тогда трансфер сорвался, а вместо Миралема каталонцы подписали Андре Гомеша. Итог знают все – трансфер португальца стал одним из самых провальных в истории "Барселоны", а сам Пьянич поменял Рим на Турин. Последние 2 года босниец провел в одной команде с Криштиану Роналду, а теперь может получить шанс поиграть с другим титаном футбола – Лионелем Месси. Конечно, если клубы сумеют достичь согласия по условиям трансфера – пока до этого далеко, ведь переговоры только стартовали. К слову, контракт полузащитника с Ювентусом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча за "старую синьору" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 раза ассистировав партнерам.

Игорь Малиенко | soccernews.ru