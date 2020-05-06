Барселона нашла себе "нового Хави"! Сейчас он играет с Роналду, но не против отдавать голевые на Месси
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в "Барселоне". "Сине-гранатовые" ведут переговоры с руководством "старой синьоры" по трансферу 30-летнего лидера сборной Боснии и Герцеговины. Частью сделки может стать Артур Мело – каталонцы не прочь пожертвовать 24-летним бразильцем, хотя тот постоянно заявляет о намерении остаться на "Камп Ноу". Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри готов обменять Пьянича на Артура, поскольку считает качества бразильца лучше для своего видения игры. Сам Миралем вроде бы не против перебраться в ряды "Барселоны", ведь для боснийца это может быть едва ли не последним шансом стать игроком "сине-гранатовых" и поиграть рядом с Лионелем Месси. Именно сейчас для испанского клуба наступил идеальный момент для трансфера, так как полузащитник "Ювентуса" при Маурицио Сарри потерял статус неприкосновенного. "Последний поезд Пьянича" – именно с таким заголовком ведущее испанское издание AS подало новость об интересе каталонцев к центрхаву "Юве". Журналисты издания считают Пьянича почти идеальным игроком для "Барселоны", который должен без особых проблем вписаться в командную структуру "Кулес". В этом году боснийцу исполнится уже 31, но он еще способен выдать несколько сезонов на топ-уровне.
Солидарна с коллегами и Marca, журналисты которой считают Пьянича исполнителем высочайшего качества. Издание отмечает, что тренерский штаб "Барселоны" в восторге от качеств Пьянича, который отлично играет обеими ногами и длительное время выступает на высоком уровне. В случае перехода в ряды Барсы босниец сформировал бы треугольник в центре поля вместе с Серхио Бускетсом и Фрэнки де Йонгом. Артуро Видаль и Иван Ракитич, скорее всего, покинут клуб, а Артур, который сейчас настроен остаться, получит максимум статус игрока ротации. По мнению Marca, Миралем способен выполнять больший диапазон действий, чем любой действующий полузащитник команды Кике Сетьена.
Еще в "Роме" хавбек сборной Боснии выделялся своим видением поля и диспетчерскими способностями. Уже в дебютном сезоне в Италии Пьянич забил 3 гола и отдал 9 ассистов, а со временем стал настоящим лидером "джалоросси", после чего пошел на повышение – летом 2016-го "Ювентус" выложил за него 32 млн евро. С тех пор именно босниец является одним из ведущих игроков "бьянконери", при этом практически не получает травм – в частности, и это его качество привлекло внимание "Барселоны". За 9 лет в Италии Миралем никогда не задерживался в лазарете дольше, чем на месяц, а в "Ювентусе" вообще пропускал максимум 2 поединка подряд. Еще одна добродетель Пьянича – умение великолепно выполнять стандарты, в частности, штрафные удары. Сейчас в "Барселоне" это право принадлежит Лео Месси, но вскоре аргентинцу исполнится уже 33 – здоровье не безгранично, а лидер "блаугранас" периодически попадает в лазарет.
Интересно, что как раз в 2016-м Пьянич был очень близок к переходу в "Барсу". Луис Энрике, который работал с боснийцем в "Роме", хотел подписать своего бывшего подопечного в ряды "сине-гранатовых". Впрочем, тогда трансфер сорвался, а вместо Миралема каталонцы подписали Андре Гомеша. Итог знают все – трансфер португальца стал одним из самых провальных в истории "Барселоны", а сам Пьянич поменял Рим на Турин. Последние 2 года босниец провел в одной команде с Криштиану Роналду, а теперь может получить шанс поиграть с другим титаном футбола – Лионелем Месси. Конечно, если клубы сумеют достичь согласия по условиям трансфера – пока до этого далеко, ведь переговоры только стартовали. К слову, контракт полузащитника с Ювентусом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча за "старую синьору" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 раза ассистировав партнерам.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Лента новостей
-
Игорь Смольников покинет "Зенит"
-
1
Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"
-
ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"
-
1
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой
-
2
"Настоящая дыра!" Жена Ди Марии ярко раскритиковала Англию
-
1
"К нему Бог прикоснулся". Экс-игрок ПСЖ сравнил Роналдиньо и Месси
-
"РБ Лейпциг" значительно снизил цену на Упамекано, которым интересуются топ-клубы
-
Левандовски во второй раз стал отцом
-
Чемпионат Казахстана может возобновиться 31 мая
-
Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите
-
3
"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" призвал своих футболистов вернуться из-за границы
-
Стало известно, когда "Эйбар" возобновит тренировки
-
1
Барселона нашла себе "нового Хави"! Сейчас он играет с Роналду, но не против отдавать голевые на Месси
-
1
Экс-голкипер "Ювентуса" Перин ярко высказался о Роналду
-
"Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня
-
1
Экс-игрок "Луча" Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Широковым
-
"Арсенал" интересуется молодым полузащитником "Баварии-2"
-
Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
-
"Почта России" арендует офисы на стадионе ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14