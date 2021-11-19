"Барселона" нашла усиление атаки в Швейцарии

Фото инстаграм Артура Кабрала

"Барселона" нацелилась на нападающего "Базеля" Артура Кабрала, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в каталонском клубе считают 23-летнего бразильца "недорогой заменой" для Серхио Агуэро.

"Сине-гранатовые" хотят взять в аренду форварда до лета 2022 года с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Кабрал сыграл за "Базель" 24 матча, забил 23 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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