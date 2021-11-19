"Барселона" нашла усиление атаки в Швейцарии
"Барселона" нацелилась на нападающего "Базеля" Артура Кабрала, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в каталонском клубе считают 23-летнего бразильца "недорогой заменой" для Серхио Агуэро.
"Сине-гранатовые" хотят взять в аренду форварда до лета 2022 года с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Кабрал сыграл за "Базель" 24 матча, забил 23 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Не пропустите: СМИ узнали размер отступных в контракте Алвеса с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ургант потроллил Романа Зобнина
-
"Атлетико" интересовался Цыганковым
-
Черевченко подтвердил возвращение в "Химки" спустя месяц после увольнения
-
Назван лучший игрок Лиги 1 в октябре
-
Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в клуб ФНЛ
-
Тер Штеген проигнорировал предложение "Ньюкасла"
-
"Урал" готов зимой арендовать Дзюбу
-
Азмун всё ближе к переходу в "Лион"
-
Бывшая жена Гуфа ответила на обвинения в причастности к разводу Малафеева
-
"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Португалии
-
Ракицкий: "Спартак" - не конкурент для "Зенита"
-
"Барселона" нашла усиление атаки в Швейцарии
-
Луис Адриано намерен уйти из "Палмейраса": названа причина
-
Орлов поддержал идею создать в Санкт-Петербурге ещё одну команду для участия в РПЛ
-
2
Алвес ради возвращения в "Барселону" согласился на минимальную зарплату для Ла Лиги
-
Отец Черышева высказался о будущем Дениса в "Валенсии"
-
Головин останется в "Монако"
-
Дембеле и Педри не помогут "Барселоне" в дебютном матче Хави
-
Олич оценил силу ЦСКА
-
Дибала рассказал, о чём мечтает
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14