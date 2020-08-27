"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса

Новый тренерский штаб "Барселоны" во главе с Рональдом Куманом определился с заменой для Луиса Суареса.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, голландский тренер хочет видеть в центре атаки своей команды форварда "Лиона" Муссу Дембеле.

Рыночная стоимость французского нападающего оценивается в 40 миллионов евро.

24-летний Дембеле выступает за "ткачей" с лета 2018 года, сыграл 92 матча, забил 44 гола и сделал 13 ассистов.

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