"Барселона" нашла в "Манчестер Юнайтед" альтернативу Холанду

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"Барселона" нашла в "Манчестер Юнайтед" альтернативу Холанду

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" видят в англичанине альтернативу форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

24-летнему воспитаннику "красных дьяволов" интересен такой вариант продолжения карьеры. 

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее стало известно, что футболист сборной Англии привлёк внимание ПСЖ.

Не пропустите: Рангник отреагировал на слухи о возможном уходе Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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