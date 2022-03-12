"Барселона" нашла в "Манчестер Юнайтед" альтернативу Холанду

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" видят в англичанине альтернативу форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

24-летнему воспитаннику "красных дьяволов" интересен такой вариант продолжения карьеры.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее стало известно, что футболист сборной Англии привлёк внимание ПСЖ.

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